Von der Konferenz von Bund und Ländern am Mittwoch war dagegen von vornherein kaum Trost zu erwarten. Die Sportministerkonferenz hatte zwar im Vorfeld gefordert, "den Sport in den Beschlussfassungen zu Lockerungen zu berücksichtigen". Aber kaum jemand hatte mit kurzfristigen Änderungen am Stillstand von Trainings- und Wettkampfbetrieb in den meisten Sportarten gerechnet.