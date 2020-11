Nur bedingt. Nach DOSB-Definition dürften Fußball-Regionalligisten wie Kickers Offenbach, die eine Klage gegen Hessens Corona-Verordnung erwägen, wieder trainieren. Doch in Sportarten wie Handball, Tennis, Bogenschießen oder Judo sind in den zweiten und dritten Ligen so gut wie gar keine Vollzeitprofis am Werk.