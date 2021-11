Amateursport - Corona - DOSB-Forderung: Impfen lassen

Für den Amateur- und Breitensport in Deutschland lässt der Bund-Länder-Beschluss vom 18. November wenig Handlungsspielraum. Liegt die Hospitalisierungsrate in einem Bundesland über 3, haben nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zugang zu Sportveranstaltungen in Innenräumen. Ab einer Rate über 6 ist zudem ein negativer Test nötig (2G+).