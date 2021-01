Des öfteren habe er "das N-Wort" zu hören bekommen. "Oder wenn du in einen Laden gehst und so aussiehst, wie ich, dann geht dir der Ladenbesitzer ein bisschen hinterher und schaut, was du in den Gängen machst", erinnert sich Johnson. Generell, fügt er hinzu, seien in Sachen Rassismus "viele Fortschritte in den USA gemacht" worden. Aber es gebe trotzdem noch "so viele Probleme".