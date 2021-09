Im Juli war Jackson zum zweiten Mal innerhalb von acht Monaten an Covid erkrankt. Als der Spielmacher seine zehntägige Quarantäne hinter sich hatte und von den Medien gefragt wurde, ob er sich nun impfen lassen werde, druckste er herum. Er wolle erstmal mit seinen Teamärzten darüber reden und sehen, was die so darüber denken. Zudem, so Jackson, habe er ja derzeit Antikörper und wolle so viel wie möglich über Covid lernen.