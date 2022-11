Zeitgleich stimmten sich Tausende Fans der Seahawks und Bucs in der Innenstadt auf das erste NFL-Spiel in Deutschland ein. München ist im Football-Fieber. Brauhäuser haben sich in NFL-Pubs verwandelt, der Odeonsplatz gleicht einem riesigen Fanshop und an den Abenden vor dem Kracher in der Allianz Arena steigt eine Football-Party nach der anderen.