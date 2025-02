Chiefs gegen Eagles: Was Sie zu Super Bowl LIX wissen müssen

Der Februaranfang steht im US-Sport traditionell im Zeichen des großen Endspiels in der Football-Liga NFL. Die 59. Ausgabe - Super Bowl LIX - steigt in New Orleans. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum größten Einzelsportereignis der Welt:

Welche Teams spielen im Super Bowl LIX?

Wo und wann findet der Super Bowl statt?

Bereits zum elften Mal wird das NFL-Finale in New Orleans ausgetragen. Das ist Rekord. Die Stadt im Delta des Mississippi River zieht damit mit Miami gleich. 1978 fand das "Big Game" erstmals in New Orleans statt, zuletzt 2013. Super Bowl LIX im Superdome beginnt in der Nacht zum Montag um 00:30 Uhr MEZ.