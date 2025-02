Super Bowl: Fans von Taylor Swift erobern die NFL

Aus San Antonio, Texas, sind Kylie (24) und ihre Mutter Maria (46) nach New Orleans gereist, um einmal hautnah Superbowl-Atmosphäre zu erleben. Den Plan für eine Reise nach New Orleans hatten sie schon lange, wegen der legendären Partys im French Quarter, aber irgendwie hat es sich bislang nie ergeben.

In diesem Jahr musste es klappen: Fünf Tage sind die beiden Frauen in der Stadt, über das Superbowl-Wochenende . Dabei hatte Kylie bis vor zwei Jahren mit Football nicht viel am Hut.

Taylor Swift bringt Fans zum Football

Stimmung in New Orleans "unglaublich"

Viele "Swifties" sind durch die Beziehung ihres Idols erstmals richtig mit dem Football in Kontakt gekommen. Schließlich ist Swift nicht einfach nur mit Kelce zusammen, sie ist bei fast jedem Heimspiel der Chiefs im Stadion, trägt Fanartikel, feuert ihn an, tanzt mit seiner Mutter. Manche alteingesessenen Footballfans sind inzwischen sogar schon genervt von ihrer Präsenz auf den großen Screens im Stadion.

Maria und Kylie haben keine Tickets für das Spiel im Superdome, bislang jedenfalls. Derzeit gibt’s die online für etwa 3.500 Dollar pro Person. Vielleicht, sagen beide, schlagen sie in letzter Minute noch zu. "Aber die Stimmung hier in der Stadt, speziell in dieser Woche, ist auch so unglaublich. Vielleicht schauen wir das Spiel auch einfach in einer Bar auf der Bourbon Street", sagt Mutter Maria.