Noch nie in der Geschichte der Liga haben zwei deutsche Profis am gleichen Tag in der National Football League (NFL) gepunktet. In seinem ersten Pflichtspiel für die Chicago Bears erzielte der 25 Jahre alte Equanimeous St. Brown am Sonntag den Touchdown zum zwischenzeitlichen 13:10 und die Führung, die die Bears zu einem unerwarteten 19:10-Sieg gegen die hoch gehandelten San Francisco 49ers ausbauten. Er fing dabei einen 18-Yards-Pass. Der Wide Receiver war zur neuen Saison von den Green Bay Packers zu den Bears gewechselt.