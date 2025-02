500-Millionen-Investition: New Orleans erwartet Super Bowl

Der Superdome in New Orleans hat eine bewegte Geschichte. Neben zahlreichen Events beherbergte er Tausende Opfer des Hurrikans Katrina. Nun findet hier der 59. Super Bowl statt.

Das Kuppeldach des Caesars Superdome in New Orleans war lange Zeit das größte der Welt. Die Arena bietet Platz für 75.000 Zuschauer. Quelle: Imago

"Opening Night" im Superdome: Sechs Tage vor dem Kickoff des größten Sportevents der USA schnuppern gut 30.000 Football-Fans schon mal Super-Bowl-Luft. Bei der XXL-Pressekonferenz können sie einer Medienmeute zuschauen, wie sie die Stars der Finalteams Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles interviewen. Für gut 20 Euro Eintritt bekommen sie zudem einen Eindruck von der ikonischen Landmarke mitten im Zentrum von New Orleans.

Der Superdome hat sich herausgeputzt. Quietschgelbe und neongrüne Banner sind allgegenwärtig, aber nur Kosmetik. Entscheidendes hat sich im Innern der größten Keksdose Amerikas getan. Rampen und Mauern wurden weggerissen, die Umläufe haben sich zum Spielfeld geöffnet, der Dome kann endlich atmen. Für umgerechnet gut 500 Millionen Euro ist er fit gemacht worden für die Zukunft und fit für den Super Bowl 59.

Der Superdome wird 50 Jahre alt

Dass die heute in Gold gehüllte Arena am 3. August ihr 50-Jähriges feiert, ist ihr kaum anzusehen. 1975 wurde sie als Louisiana Superdome eröffnet. Ihr Kuppeldach war lange Zeit das größte des Globus. Ein kleines Weltwunder und der ganze Stolz der Stadt. Mit Platz für 75.000 Zuschauer und in Laufweite des weltberühmten French Quarters, zog die Riesenhalle Groß-Events aus Sport, Politik und Unterhaltung nur so an.

Muhammad Ali boxte hier gegen Leon Spinks um seinen letzten WM-Gürtel. Wrestling, Rugby und die Final-Four-Serie im Basketball waren zu Gast. Auch das Who-is-Who des Showbusiness: die Rolling Stones oder Pink Floyd, zuletzt Taylor Swift. Der Parteitag der Republikaner kürte George Bush Sr. hier zum Präsidentschaftskandidaten. Papst Johannes Paul II. predigte unter der Kuppel.

Das ikonische Bild von Muhammad Ali, wie er nach dem "Phantom Punch" über Sonny Liston steht, ging in die Sportgeschichte ein. 16.10.2024 | 10:07 min

Ein Wallfahrtsort ist der Superdome in Sachen Football. Es ist die Heimat der New Orleans Saints und seit Jahrzehnten Austragungsort des Sugar Bowls, der zu den wichtigsten Finals im College-Sport gehört. Die NFL ist mit dem Super Bowl Dauergast. Acht Endspiele im Superdome sind Liga-Rekord. In Big Easy ist die Liga sogar schon zum elften Mal - da kann nur Miami mithalten.

Blackout beim Duell der Harbaugh-Brüder

Das jüngste Finale schrieb Schlagzeilen. 2013 meldete sich New Orleans - alive and kicking - mit dem Super Bowl 47 auf der Weltbühne zurück. Acht Jahre nach dem Hurrikan Katrina, der 1.836 Menschenleben kostete und die Metropole am Mississippi fast in den Untergang getrieben hatte.

Der 34:31-Sieg der Baltimore Ravens über die San Francisco 49ers ging in die Geschichte ein als Har-Bowl, weil sich die Brüder John und Jim Harbaugh als Final-Trainer duellierten. Zwischendrin: ein Blackout vor Millionen-Publikum. Weil im Umspannwerk eine Sicherung ausfiel, musste das Spiel für 36 Minuten unterbrochen werden.

Der Popstar feiert zusammen mit ihrem Partner den Einzug seiner Mannschaft der Kansas City Chiefs in den Super Bowl. Nach dem Spiel gibt es einen Kuss für den Football-Spieler. 27.01.2025 | 0:33 min

Höllentrip während Katrina

Acht Jahre zuvor während Katrina war im Dome viel mehr ausgefallen. Als New Orleans im Chaos versank, suchten 30.000 Zuflucht in der Notunterkunft - die nur für ein Drittel ausgelegt war. Das Dach hielt nicht Stand, der Regen verwandelte das Spielfeld in eine Louisiana-Sumpflandschaft.

Die einstige Muse der Rolling Stones starb im Alter von 78 Jahren. Auch Stones-Gitarrist Keith Richards ist traurig. 31.01.2025 | 1:39 min

Bei irrer Hitze fielen Strom, Klimaanlagen und Toiletten aus. Der Dome wurde zur dunklen, nach Fäkalien stinkenden Grotte, ehe die US-Armee nach gut einer Woche alle Menschen evakuieren konnte. Drei Personen haben diesen Höllentrip nicht überlebt, vergessen hat ihn wohl niemand.

Symbol für New Orleans’ Lebenswillen

Wie quer durch New Orleans stellte sich die Frage: Abreißen oder retten? Schon vor Katrina gab es Gerüchte, der Besitzer der Saints plane einen Umzug des Teams nach San Antonio. Dass der Dome saniert wurde und die Saints aus ihrem Exil zurückkehrten, pushte den Lebenswillen der ganzen Stadt.

Heute ziert das Denkmal "Wiedergeburt" den Platz vorm Stadion: Steve Gleasons ikonischer Block, der den Saints-Sieg beim Arena-Comeback einleitete. Seit 2016 steht der Superdome unter Denkmalschutz.