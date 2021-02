Um Tom Brady zu beschreiben, bemühen die amerikanischen Medien den größten und einfachsten Superlativ, den die englische Sportsprache hergibt. Tom Brady is the GOAT - Greatest of all time. Der Größte aller Zeiten in seiner Sportart. Er ist längst im amerikanischen Sportolymp angekommen, da wo Air Jordan und Ali sind und sonst kaum einer. Sechs Super-Bowl-Siege mit den New England Patriots, mehr als jeder andere Spieler, die absolute Nummer Eins.