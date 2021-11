Noch liegen die Hintergründe der Attacke auf Kheira Hamraoui von Paris St. Germain im Dunkeln. Dennoch hat die Polizei am Mittwoch zwei Verdächtige in Gewahrsam genommen. Dabei handelt es sich um Hamraouis Vereins- wie Nationalmannschafts-Kollegin Aminata Diallo und um einen Mann, der in Lyon im Gefängnis sitzt. Er soll laut Berichten in enger Verbindung zu Diallo stehen.