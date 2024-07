Andres Escobar: Vor 30 Jahren Tod nach Eigentor

Auch 30 Jahre nach dem Mord an Andres Escobar ist der 2. Juli kein normaler Fußballtag. Nicht damals, als bei der WM in den USA das Achtelfinale Deutschland gegen Belgien (3:2) mit einer Schweigeminute begann. Nicht heute, wenn bei der Copa America an gleicher Stätte am Dienstag Kolumbien auf Brasilien trifft.