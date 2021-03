Mittlerweile ist Antonio Rüdiger wieder jene Selbstsicherheit anzusehen, die ihn in den Jahren zuvor auszeichnete. Auch während der schwierigen Zeit unter Lampard hatte er mit individuellem Training sein Fitnesslevel gehalten. So ist Rüdiger ein Stammelf-Kandidat für die Nationalmannschaft, in der aber just die Konkurrenz wieder wachsen könnte.