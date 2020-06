Vor wenigen Tagen hat Uwe Neuhaus die Spiele seiner Mannschaft seit dem Re-Start der Zweiten Liga mal rasch durchkämmt – und dabei eine klare Erkenntnis erlangt. Das 2:1 bei Holstein Kiel am 30. Mai, mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit, war für Bielefelds Trainer im Rückblick der entscheidende Kick auf dem Weg zurück in die Bundesliga.