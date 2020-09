"Ich bin so glücklich, hier zu sein. Ich muss so viel weinen, ich habe noch nie so viel geweint", sagte Kluge. Und Streit freute sich einfach auf "gutes Essen, gute Drinks, eine Dusche und Schlaf". Denn die vergangenen Tage waren geprägt von hartnäckiger Seekrankheit und schmerzenden Hinterteilen durch die scheinbar nicht enden wollende Plackerei.



Am 12. Dezember waren sie in ihrem hochseetauglichen Ruderboot "Doris" ins Abenteuer ihres Lebens gestartet, von der kanarischen Insel La Gomera ging es in die Karibik nach Antigua - das Ziel des härtesten Ruderrennens der Welt erreichten sie als 17. von 35 Booten und als bestes Frauenteam.