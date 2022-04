Jürgen Klopp blendet die Gedanken an Pep Guardiola und das nächste Kräftemessen mit ManCity bewusst aus. Das Rückspiel seines FC Liverpool im Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch (21 Uhr/ZDF-Liveticker) gegen Benfica Lissabon fällt zwischen zwei Kracher-Duelle gegen Manchester City: Am vergangenen Sonntag das 2:2 in der Liga und am kommenden Samstag das FA-Cup-Halbfinale.