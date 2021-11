Entweder Italiens frenetisch gefeierte Europameister oder der 2016er-Europameister Portugal muss bei der Fußball-WM 2022 in Katar zuhause bleiben und zuschauen. In Zürich wurden die drei Vierergruppen ausgelost, in denen jeweils zwei Halbfinale und ein Finale gespielt werden. Die drei Gruppensieger fahren zur WM.