Neumann kommentierte 2016 im ZDF als erste Frau im deutschen Fernsehen ein Spiel bei der Männer-Europameisterschaft. Als Kommentatorin von Männer-Fußballspielen, unter anderem bei der WM 2018, muss sie immer wieder in den sozialen Medien Hass und Beleidigungen gegen sich ertragen. Ihren Weg in einer von Männern dominierten Branche thematisierte Neumann auch in ihrem 2020 erschienenen Buch "Hat die überhaupt 'ne Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten?".