In den bisherigen acht Jahren seiner Amtszeit war Bach oft als Krisenmanager gefragt, wurde für seine Strategien und Problemlösungen aber viel kritisiert. Etwa für seinen Umgang mit dem Doping-Skandal in Russland. Obwohl 2016 herauskommt, dass Russland auch bei den eigenen Spielen 2014 in Sotschi im großen Stil manipuliert hat, verzichtete das IOC vor den Spielen in Rio auf eine Kollektivstrafe. Auch an den Winterspielen 2018 durften russische Athleten teilnehmen, allerdings unter olympischer Flagge.