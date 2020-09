IOC-Präsident Thomas Bach

Quelle: imago

Schon am Donnerstag könnte es dazu eine gemeinsame Telefonschalte geben, kündigte IOC-Präsident Thomas Bach an.



"Das ist der erste Schritt. Dann müssen wir schauen, welche Optionen wir haben", so Bach. Dafür müsse aber auch der weitere Sportkalender rund um Olympia betrachtet werden. "Wir sollten zu einer Lösung so bald wie möglich kommen", sagte Bach.



Die Terminsuche sei laut Bach "nicht beschränkt auf die Sommermonate. Alle Optionen bis zum Sommer 2021 liegen auf dem Tisch". Auch Olympia im April oder Mai, wenn es in Tokio deutlich kühler ist als im schwülheißen August, ist damit nicht ausgeschlossen.