Bahnrad:EM: Zweites Gold für Tim Torn Teutenberg

Teutenberg mit Chance auf drittes Gold

Mit 167 Punkten siegte Teutenberg vor Niklas Larsen aus Dänemark (165) und Philip Heijnen aus Belgien (147). Am Sonntag hat Teutenberg zusammen mit Roger Kluge (Ludwigsfelde) eine dritte Goldchance im Madison. Beide sind in dieser Disziplin Weltmeister.

Bronze durch Schneider und Kröger

Eine weitere Bronzemedaille ging an Mieke Kröger aus Hürth in der 4000-Meter-Einerverfolgung. Die Europameisterin von 2022 setzte sich in einem deutsch-deutschen Duell gegen Lisa Klein (Oberried) durch. Zusammen hatten Kröger und Klein am Donnerstag bereits Silber in der Mannschaftsverfolgung gewonnen.