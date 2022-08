Doch Zeit zum Feiern blieb nicht: Bereits am Samstag hat die Mitfavoritin in der Einerverfolgung die nächste Titelchance. Dann wechselt das Multitalent in Woche zwei der European Championships auf die Straße: Am Mittwoch (17. August) steht das Einzelzeitfahren auf dem Plan, am Sonntag (21. August) folgt dann mit dem Straßenrennen der ultimative Rausschmeißer.