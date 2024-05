Paris 2024 und Barrierefreiheit: Problem ist die Metro

Franck Maille nimmt Olympia 2024 zum Anlass, um auf die mangelhafte Barrierefreiheit in Paris aufmerksam zu machen. Insbesondere die Metro sei oftmals nicht barrierefrei.

Zum Treffpunkt kommt Franck Maille gut 20 Minuten zu spät. Probleme mit dem öffentlichen Transport. Denn wer in Paris den Regionalzug RER mit dem Rollstuhl nehmen möchte, braucht eine Rampe, um hereinfahren zu können. Dafür aber muss erst einmal jemand der Verkehrsbetriebe ans Gleis kommen und die Rampe ausklappen. Das kann dauern.

Maille nimmt die Verspätung sportlich. In Paris müsse man immer einen Plan A, B und auch C haben. Der 53-Jährige lebt seit über 20 Jahren in Paris, setzt sich für Rechte für Menschen mit Behinderung bei der Organisation APF France Handicap ein. Wie die Situation derzeit aussehe? "Es geht voran, aber sehr langsam", sagt Maille.