Zwei Klubs (Vechta und Frankfurt) haben bereits ihre Teilnahme an europäischen Wettbewerben wegen der risikoreichen Finanzlage auf Eis gelegt, weitere Absagen könnten folgen. Nur die ersten Reaktionen. Ob wirklich alle BBL-Klubs es schaffen, kommende Saison an den Start zu gehen, muss bezweifelt werden.



Die Zukunft der deutschen Basketball-Eliteliga soll hier nicht in Schwarzmalerei enden, zumal alle anderen Sportarten – wie immer muss man den Fußball hier anders betrachten – die gleichen Probleme haben. Aber es ist wieder einmal eine Herkules-Aufgabe, die den Verantwortlichen bevorsteht.