Sieg in Berlin: Bayerns Basketballer sind Deutscher Meister

Der FC Bayern gewann das vierte Finale bei Dauerrivale Alba Berlin am Freitagabend knapp mit 88:82 (44:46) und setzte sich in der Serie im Modus Best-of-five mit 3:1 durch. Gleich in der ersten Saison von Routinier Laso schafften die Münchner, die in den gesamten Playoffs gerade einmal zwei Spiele verloren, das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal. Es ist nach 1954, 1955, 2014, 2018 und 2019 der sechste Meistertitel.