Für die deutschen Nationalspieler der Berliner geht es direkt weiter. Lo, Niels Giffey und Johannes Thiemann gehören zum Aufgebot für den Supercup am nächsten Wochenende (18. bis 20 Juni) in Hamburg, der zur Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) dient.