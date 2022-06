Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Freitagabend mit 90:60 (52:33) in der Hauptstadt und verkürzte in der Serie im Modus best-of-five auf 1:2. Das vierte Spiel findet am Sonntag in München statt, ein mögliches fünftes Spiel wäre am Mittwochabend wieder in Berlin.