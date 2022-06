Alba empfängt Bayern am Freitag in heimischer Halle zum ersten Finalspiel in der Best-of-five-Serie (20.30 Uhr/Magentasport). Alba, in den laufenden Play-offs noch ungeschlagen, hatte die Bayern im Vorjahr 3:1 besiegt. Die Serie wird, anders als in den Runden zuvor, im stetigen Wechsel zwischen Heim- und Auswärtsspiel ausgetragen. Spätestens mit dem fünften Match am 22. Juni steht der neue Titelträger fest. Für Bonn, Tabellenzweiter der Hauptrunde, platzte der Traum vom ersten Finaleinzug seit 2009 und dem ersten Titelgewinn der Klubgeschichte.