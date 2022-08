Nun streben die deutschen Basketballer bei der EM vom 1. bis 18. September wieder eine Medaille an. Und was die DBB-Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert und Kapitän Dennis Schröder bei der Generalprobe am Sonntag in München zeigte, lässt hoffen. Nach dem 90:71 (33:31) gegen Europameister Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic, kann das deutsche Team seinem EM-Auftakt am Donnerstag gegen Frankreich in Köln jedenfalls hoffnungsvoll entgegensehen.