Mit dem Achtelfinale gegen Montenegro beginnt für die deutsche Mannschaft am Samstag (18 Uhr) auf dem Weg zur erhofften Medaille die Finalrunde bei der Basketball-EM. In Berlin, wo bis zu 14.500 Fans in der Arena am Ostbahnhof dabei sein können, ist das Team von Gordon Herbert der Favorit, auch wenn der Bundestrainer den Gegner auf keinen Fall unterschätzen will.