Basketball: Deutschland kann für EM planen

Anders als in anderen Länderspielfenstern kann Mumbrú diesmal auf Spieler aus der EuroLeague zurückgreifen, insgesamt sechs Weltmeister waren in Podgorica dabei. Der kürzlich aus der NBA zur AS Monaco gewechselte Daniel Theis kommt in Bamberg dazu. Die übrigen NBA-Profis um Schröder und Co-Star Franz Wagner sind wie üblich in der Qualifikation nicht mit von der Partie.