Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague eine weitere Überraschung gegen den Titelfavoriten FC Barcelona verpasst und stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri verlor das dritte Viertelfinalspiel in eigener Halle mit 66:75 (31:49) und liegt in der Serie "best of five" nun 1:2 zurück.