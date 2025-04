Euroleague: Bayern verpassen direktes Play-off-Ticket

Den zehnten Platz hatten die Münchner schon vorher sicher . Damit spielen sie in der Play-in-Runde mit den Teams auf den Rängen sieben bis zehn um zwei freie Plätze im Viertelfinale. Auf welchem Rang die Bayern landen, entscheidet sich in den restlichen Spielen des 34. Spieltags am Freitag.