Basketball - NBA: Deutsche Spieler auf Nowtzkis Spuren

Basketball-Superstar LeBron James (re.) und sein Sohn Bronny (li.) sind in den 15-Mann-Kader der Los Angeles Lakers für den Saisonauftakt in der NBA berufen worden. Spielen die beiden in der Nacht zu Mittwoch gemeinsam gegen die Minnesota Timberwolves, wären sie das erste Vater-Sohn-Duo in der Geschichte der besten Liga der Welt.



Die Lakers wählten den 20-jährigen Bronny beim Draft im Sommer in der zweiten Runde an insgesamt 55. Stelle aus. Schon in der Pre-Season hatte LeBron mit seinem Sohn beim 114:118 gegen die Phoenix Suns zusammen auf dem Feld gestanden. Nun dürfte die offizielle Premiere folgen.



Schon lange träumt James senior davon, mit Bronny in der NBA zusammenzuspielen. Leicht wird es für seinen Sprössling aber nicht. Erst bei der Generalprobe kurz vor dem Saisonstart gelang Bronny James mit 17 Punkten, vier Rebounds und drei Steals doch noch ein Befreiungsschlag. In den fünf Testspielen zuvor lag er im Durchschnitt bei 1,6 Punkten in 12,4 Minuten und einer Feldwurfquote von 20 Prozent.