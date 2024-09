Folgen eines Hirntumors: NBA-Ikone Dikembe Mutombo gestorben

Die Basketball-Welt trauert um einen ihrer größten Stars: Der achtmalige Allstar Dikembe Mutombo ist mit nur 58 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Den Tod eines der besten Defensivspieler ihrer Geschichte gab die nordamerikanische Profiliga NBA am Montag bekannt. Der US-Kongolese hatte seine schwere Erkrankung vor fast genau zwei Jahren öffentlich gemacht.

18 Jahre in der NBA

Mutombo spielte von 1991 bis 2009 in der NBA. Dabei trug der 2,18 Meter große Center mit dem Spitznamen "Mount Mutombo" die Trikots der Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks und der Houston Rockets.