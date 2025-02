Doncic-Wechsel: Gesicht der Lakers ist erstmals europäisch

Denn die Zukunft des 25-Jährigen ist in Los Angeles, bei den Lakers. Dort, wo Hollywood Hof hält, wo Celebrities in der ersten Reihe sitzen. So wie am Montag, als Doncic beim 132:113-Heimsieg gegen die Utah Jazz sein viel umjubeltes Lakers-Debüt gab. Musikstar Adele war da, Schauspieler Will Ferrell und der ehemalige Box-Weltmeister Floyd Mayweather ebenso.