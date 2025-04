Franz Wagner mit Orlando in den NBA-Playoffs

Franz Wagner und die Orlando Magics haben die Playoff-Endrunde der NBA erreicht. Das Team aus Florida setzte sich im ersten Spiel des Play-In-Turniers gegen die Atlanta Hawks deutlich mit 120:95 durch. Als Nummer sieben der Eastern Conference bekommt es Orlando in Runde eins der Playoffs mit Titelverteidiger Boston Celtics zu tun.

Wagner stark in der Defensive

Franz und Moritz Wagner trainieren für die WM in Asien, doch im Hintergrund laufen Vertragsverhandlungen. Die WM startet mit einem Sieg - und einer Verletzung. War alles umsonst?

Die Hawks haben noch eine letzte Chance zur Teilnahme an den Playoffs. Im abschließenden Play-In-Duell um Platz acht im Osten trifft Atlanta auf den Sieger des Spiels zwischen den Chicago Bulls und den Miami Heat.

Warriors um Curry besiegen Grizzlies

In der Western Conference sicherten sich die Golden State Warriors über den ersten Umweg die Playoff-Teilnahme. Das Team um Superstar Stephen Curry schlug in heimischer Halle die Memphis Grizzlies knapp mit 121:116. In der ersten Runde der Finalserie trifft der Ex-Meister aus San Francisco auf die Houston Rockets.