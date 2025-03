NBA: Mavericks-Star Irving erleidet Kreuzbandriss

Die Dallas Mavericks müssen für den Rest der Saison in der Basketball-Liga NBA auf ihren Starspieler Kyrie Irving verzichten. Wie das frühere Team von Dirk Nowitzki nach einer MRT-Untersuchung bestätigte, zog sich der 32-Jährige einen Kreuzbandriss zu.

Irvings Kniegelenk bei Foul überstreckt

"Wir wissen, dass du stärker als je zuvor zurückkommen wirst", schrieben die Mavericks an die Adresse von Irving. Der war am Montag im Heimspiel gegen die Sacramento Kings Ende des ersten Viertels zum Korb gezogen und gefoult worden, dabei wurde das Kniegelenk überstreckt.

An beiden Seiten gestützt humpelte der Olympiasieger von Rio an die Freiwurflinie und verwandelte beide Würfe. Danach ging es für den Star der Mavericks in Richtung Kabine.