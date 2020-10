Die Los Angeles Lakers haben zum 17. Mal die Meisterschaft in der NBA gewonnen und damit den Rekord der Boston Celtics eingestellt. Gegen die Miami Heat dominierte die Mannschaft um Basketball-Superstar LeBron James am Sonntag (Ortszeit) von Beginn an. Die Lakers gewannen am Ende mit deutlichem Vorsprung 106:93 (64:36) und holten den entscheidenden vierten Sieg.