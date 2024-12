NBA: Auch Moritz Wagner verletzt

Mit 18 Siegen aus 30 Spielen ist Orlando das viertbeste Team der Eastern Conference, bis zu seiner Verletzung spielte Franz Wagner in Bestform. Auch Center Moritz Wagner präsentierte sich in der bisherigen Saison besser denn je in der NBA mit durchschnittlichen Karriere-Bestwerten in den Kategorien Punkte (13,3) und Rebounds (5,1).