Isaiah Hartenstein hat sich im Viertelfinale der NBA-Play-offs mit Oklahoma City Thunder den ersten Matchball erspielt. Das Team um den 27 Jahre alten Deutsch-Amerikaner setzte sich mit 112:105 gegen die Denver Nuggets durch und ging in der Best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung. Um in das Halbfinale einzuziehen, fehlt OKC nur noch ein Sieg.