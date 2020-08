Los Angeles Clippers (2./5:3) - Dallas Mavericks (7./3:5) Maximilian Kleber (28) hat mit seinen Dallas Mavericks in den bisherigen acht Spielen in Disney World ein Auf und Ab erlebt, richtig überzeugen konnten die Texaner nicht. Im Duell mit den Clippers um Superstar Kawhi Leonard, der von Meister Toronto Raptors gekommen ist, sind die Mavericks mit ihren Topspielern Luka Doncic und Kristaps Porzingis Außenseiter. In der ersten Saison nach dem Rücktritt von Dirk Nowitzki ist die Franchise nach einer Durststrecke wieder in den Play-offs dabei. Zuletzt war das 2015/16 gelungen.