Und so standen die Profis und Trainer der New Orleans Pelicans und Utah Jazz (das Spiel endete 104:196) sowie später der Los Angeles Lakers und Los Angeles Clippers in ihren Black Lives Matter-Shirts nicht während der Nationalhymne, sondern sie hakten einander unter und knieten nieder. An der Seitenlinie, genau vor dem Schriftzug "Black Lives Matter".