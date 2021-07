Nach den mühsam erkämpften Siegen in der Vorrunde gegen Mexiko (82:76) und Russland (69:67), die der DBB-Auswahl Platz eins in der Dreiergruppe A bescherten, stand mit dem Spiel gegen Kroatien die bislang kniffligste Aufgabe an - auch wenn der als Favorit ins Turnier gestartete Gastgeber in der Vorrunde große Schwächen gezeigt hatte.