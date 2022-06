Basketball - Play-off-Finale : Alba legt gegen Bayern vor

Alba Berlin hat auf dem Weg zum dritten Titel in Folge das erste Finalspiel um die deutsche Basketball-Meisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Freitagabend vor 10.567 Zuschauern gegen den Dauerrivalen Bayern München nach einem starken letzten Viertel mit 86:73 (40:43). Damit führt Alba in der Best-of-five-Serie mit 1:0. Die zweite Partie steigt am Dienstag in München.