Die 21 Jahre alte Satou Sabally ist so früh wie keine Deutsche und kein Deutscher vor ihr von einem WNBA-Team im Draft gezogen worden und spielt künftig in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Wie der inzwischen nicht mehr aktive Superstar Dirk Nowitzki ist Sabally künftig in Dallas zu Hause. Die Wings entschieden sich mit dem zweiten Pick bei der Spielerinnen-Verteilung für die in Berlin aufgewachsene Athletin. Die Nationalspielerin war in den vergangenen drei Jahren in Oregon in der College-Mannschaft.