ZDF-Doku "Crunchtime": Wie Sabally zum Basketball-Star wurde

In New York geboren, in Berlin aufgewachsen, auf den Basketball-Courts der Welt zu Hause: Satou Sabally ist mehr als nur eine Sportlerin. Die ZDF-Doku "Crunchtime" stellt sie vor.

Seit 2020 spielt Sabally in der WNBA. Quelle: imago / Imagn Images

Satou Sabally kann es noch hören. Dieses Lachen der Jungs aus ihrer Klasse am Sportgymnasium in Berlin. Sie war 14 Jahre alt und hatte gesagt, dass sie später mal "in der Frauen-NBA spielen" werde.

Sabally seit 2020 in der WNBA

An Selbstbewusstsein und Zielen hat es ihr noch nie gemangelt, dieser Satou Sabally. Und ihren Worten folgten Taten. Seit 2020 spielt sie in den USA in der Women's National Basketball Association (WNBA), der stärksten Frauen-Basketball-Liga der Welt.

Satou Sabally ist das Gesicht des deutschen Basketball-Nationalteams der Frauen. Quelle: imago / HMB-Media

Ihren Weg von Berlin auf die bedeutendste Bühne ihres Sports zeigt die ZDF-Dokumentation "Crunchtime", in der unter anderem Dirk Nowitzki, Saballys Geschwister, Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder oder auch Gerhild Wendland zu Wort kommen.

Die will ich in meiner Mannschaft haben. „ Gerhild Wendland, Entdeckerin von Satou Sabally

Sabally in Berlin auf dem Spielplatz entdeckt

Die Basketball-Trainerin hatte Sabally einst auf einem Spielplatz in Berlin gesehen. Satou war neun Jahre alt und ziemlich groß. Gleich in ihrem allerersten Spiel habe Sabally "instinktiv viele Sachen richtig gemacht", erinnert sich Wendland.

Sabally kam in New York zur Welt, wuchs in Berlin auf, zusammen mit sechs Geschwistern. Der Papa aus Gambia, die Mutter Deutsche. Es sei "als Kind mit Migrations-Hintergrund nicht immer einfach" gewesen, sagt Sabally - auch nicht im kosmopolitischen Berlin.

Teil eins der Doku-Serie über die Geschichte der Basketballer Franz und Moritz Wagner und ihren Weg vom heimischen Court bis in die nordamerikanische Profiliga NBA. 09.12.2024 | 46:21 min

Entertainerin im Unterhaltungs-Business WNBA

Heute ist sie 1,94 Meter groß und eine der Entertainerinnen im Unterhaltungs-Business WNBA. Dass sie im Januar von den Dallas Wings zu Phoenix Mercury wechselte, war eine der Schlagzeilen der Saisonpause. Sabally ist nicht nur ein Star der Liga, sondern auch das Gesicht des deutschen Frauen-Basketballs.

Ihre Schwester Nyara und Leonie Fiebich haben im Herbst mit New York Liberty die Meisterschaft in der WNBA gewonnen, trotzdem gilt Satou Sabally als Paradebeispiel für Frauen-Basketball "Made in Germany". Und sie ist unverzichtbare Leistungsträgerin der Nationalmannschaft.

Trotz Verletzung zur Olympia-Qualifikation

Bei der Olympia-Qualifikation im Februar 2024 hatte sie sich im ersten Spiel die linke Schulter ausgekugelt. Sabally hatte Schmerzen, den linken Arm in einer Schlinge - und stellte sich vor dem entscheidenden Match gegen Brasilien die Frage: "Könntest du mit dir leben, wenn du nicht spielen würdest?" Ihre Antwort: "Nein."

Und so war sie mit Schmerztabletten und voller Adrenalin dabei. Ihr Wille, das Ticket zu den Sommerspielen nach Paris zu buchen, war größer als die Angst vor einer noch schlimmeren Verletzung. "Das ist schon eine krasse Entscheidung. Hut ab", sagt Nowitzki zu Saballys Willensstärke.

Dirk Nowitzki in der "Hall of Fame": Die glanzvolle Karriere eines Mannes, der von Würzburg aus die Basketball-Welt eroberte. 28.10.2023 | 28:30 min

Sabally medienwirksam und meinungsstark

Die DBB-Frauen gewannen mit 73:71, qualifizierten sich erstmals für Olympia. Sabally erzielte 20 Zähler - die meisten mit ihrer schwächeren rechten Hand. Jedes Mal, wenn man etwas gewinnen wolle, betont sie, müsse man "diese extra Meile gehen".

Die 27-Jährige liebt nicht nur Basketball, sondern auch Lifestyle und Fashion. Und sie verbindet all das, sieht den Court auch als ihren Catwalk. Sabally ist medienwirksam und meinungsstark.

Ich finde es gut, dass ich eine offizielle Repräsentation von Deutschland bin. Weil man sieht, dass Deutschland nicht nur weiß, blond und blauäugig ist. „ Satou Sabally

Medaille als Ziel bei Olympia 2028

Das Olympia-Erlebnis in Paris endete im Viertelfinale. Nach ihrer Verletzung war Sabally erst kurz vor dem Turnier fit geworden, aber noch nicht wieder in Topform. Doch die Erfahrung hat ihr gefallen. Bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles will Sabally mit Deutschland eine Medaille gewinnen.