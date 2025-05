US-Basketball: Sabally und Fiebich mit klasse Start in WNBA

Ebenfalls erfolgreich starteten ihre Schwester Nyara Sabally und Leonie Fiebich mit Titelverteidiger New York Liberty in die neue Saison. New York gewann gegen die Las Vegas Aces mit 92:78.Fiebich gehörte zur Startformation und verbuchte zwei Punkte und vier Rebounds. Sabally kam von der Bank auf sechs Punkte und fünf Rebounds in sechs Minuten. Beste Werferin der Liberty war Breanna Stewart mit 25 Punkten.