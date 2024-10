Basketball - WNBA: Fiebich und Sabally in USA auf Titelkurs

Aber es ist eben die WNBA, es sind eben die USA. Das Land, das nach wie vor ganz oben auf der Liste von Basketballern und Fans steht. In New York, dem Big Apple, spielen die beiden 24-jährigen Deutschen im ersten Jahr zusammen. Fiebich wechselte aus Spanien, wurde dort in den beiden vergangenen Jahren zur wertvollsten Spielerin gewählt. Sabally ist in ihrem 2. WNBA-Jahr. Die jüngere Schwester von Satou, Deutschlands wahrscheinlich bester Spielerin , durchlief schon das College in den USA.